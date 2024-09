Nuove tecnologie ma anche nuove imprese Il futuro del Next generation air dominance

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) Sulla base delle lezioni apprese durante gli ultimi anni, l’Air Force statunitense sta attualmente rivalutando il suo approccio alle modalità di combattimento in un eventuale futura guerra aerea. Al contempo, la forza aerea sta valutando un nuovo percorso per lo sviluppo e l’acquisizione del suo sistema di caccia di prossima generazione, noto comeAir(Ngad). Il rinnovamento del Ngad, così come del concetto di superiorità aerea, potrebbe aprire maggiori opportunità alle aziende più giovani, e non tradizionalmente parte dell’apparato militare-industriale, permettendogli di contribuire alla costruzione del prossimo velivolo da caccia. A sottolineare questi concetti è il vice capo di Stato Maggiore della Us Air Force, il Generale Jim Slife, durante un intervento alla Defense News Conference di Arlington, in Virginia, lo scorso mercoledì 4 settembre.