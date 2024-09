Notifiche PEC per avvocati | le novità dal 30 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 7 settembre 2024) Il 30segnerà una svolta nel modo in cui gliitaliani gestiranno lePEC. Questa data è significativa per l’entrata in vigore di una serie di modifiche normative che mirano a migliorare l’efficienza e la sicurezza nel sistema di notifica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Tali cambiamenti sono il risultato di un lavoro legislativo volto a rafforzare il processo telematico civile e penale, nel contesto di una crescente digitalizzazione del sistema giudiziario italiano. Perché queste modifiche? La PEC è uno strumento fondamentale per gliitaliani, essenziale per la gestione delle comunicazioni ufficiali,e depositi telematici. Tuttavia, l’attuale sistema presentava alcune criticità, soprattutto in termini di tracciabilità e sicurezza.