Non lo possiamo escludere | Sangiuliano si dimette la bomba dell' avvocato | un complotto?

(Di sabato 7 settembre 2024) "Se era un piano studiato? Questo non lo sappiamo, dobbiamo verificarlo. Non escludiamo alcuna ipotesi". L'Silverio Sica, legale'ormai ex ministroa Cultura Gennaro(ha rassegnato oggi, venerdì 6 settembre, poco dopo le 17 le sue "dimissioni irrevocabili" con una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni), risponde così ai giornalisti che lo assediano all'uscita dal Ministero, chiedendogli se davvero ci sia in atto uno una strategia dietro all'affaire Maria Rosaria Boccia. Ad affacciare l'ipotesi, clamorosa, è stata la stessa Boccia, influencer di Pompei con cuiha avuto una relazione e alla quale il ministro aveva proposto una nomina da consigliera per l'organizzazione di grandi eventi, nomina moi bloccata.