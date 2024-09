Monopattino contro bici Perde la vita a 25 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Sfra: morto un 25enne. Nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22, uno cittadino di nazionalità tunisina, ha perso lain un incidente avvenuto sulla Strada provinciale Saronnese a Rescaldina. Il 25enne, poco dopo le 22, stava guidando unelettrico e nel, tentativo di superare un giovane in sella a unacletta che stava procedendo nella tessa direzione, l’ha urtato causando una rovinosa caduta per entrambi. Nella carambola il 25enne ha battuto violentemente la testa sull’asfalto: i soccorsi sono stati allertati da alcuni passanti che hanno notato riversi a terra, privi di sensi, i due protagonisti dell’incidente. Nonostante il rapido trasferimento in codice rosso all’ospedale di Legnano, il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso.