Miss La T Gema è Mitzy Garcia Domani la finale al Tettuccio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024)ha vinto la seconda semidiMontecatini 2024. La ventiduenne di Montecatini si è qualificata per la finalissima, in programma domenica sempre al, dove si presenterà con la fascia diLa TMontecatini. La studentessa universitaria con la passione per lo sport ha conquistato la giuria e il pubblico con il suo fascino naturale e la sua grinta. La giovane, che seguirà da vicino la squadra di basket protagonista della serata durante il campionato di Serie B Nazionale, ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per emergere non solo come, ma anche come ambasciatrice della città e dei suoi valori. La serata non si è esaurita con la competizione. Sul palco dellesi sono susseguiti momenti di intrattenimento che hanno saputo coinvolgere il pubblico presente.