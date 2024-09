Milano rubano il portafogli a un anziano e prelevano con la sua carta di credito | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– La Polizia ha arrestatoadue romeni di 31 e 50 anni per furto pluriaggravat o in concorso e utilizzo indebito di carte di. Giovedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio volto al contrasto dei reati predatori, intorno alle ore 16, in via Vitruvio hanno notato due uomini che camminavano guardandosi attorno. Poco dopo hanno incrociato uncon al seguito il suo carrellino della spesa che era appena uscito da un negozio di alimentari. Notando che l’si muoveva lentamente a causa di difficoltà motorie, i due uomini, dopo alcuni cenni d’ntesa, si sono posizionati alle sue spalle e, mentre il 31enne faceva da palo, il 50enne ha sfilato ildalla tasca posteriore dei pantaloni della vittima per poi allontanarsi insieme al complice.