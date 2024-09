La ricetta della pasta alla Norma

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 320 g dicorta (penne o rigatoni), perfetta per raccogliere il sugo 2 melanzane, fresche e di stagione 500 g di pomodori pelati, meglio se freschi e maturi 2 spicchi d’aglio, per dare sapore 150 g di ricotta salata, da grattugiare basilico fresco, il tocco aromatico olio d’oliva q.b., per friggere e condire sale e pepe q.b., dosati con amore Preparazione: Taglia le melanzane a cubetti e friggile in abbondante olio d’oliva fino a che non diventano dorate. Asciugale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. In una pa, soffriggi l’aglio con un po’ di olio d’oliva, poi aggiungi i pomodori pelati e lascia cuocere per circa 20 minuti, schiacciandoli con una forchetta. Cuoci lain abbondante acqua salata, scolala al dente e uniscila al sugo di pomodoro. Aggiungi le melanzane fritte e mescola bene.