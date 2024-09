Il blitz di Zelensky Ringrazia Meloni e chiede altre armi | Per colpire in Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) di Marta Ottaviani Elogia l’Italia per tutto l’aiuto fornito e i Paesi impegnati per la pace. Ma il presidente ucraino, Volodymyrnon molla. Kiev continuerà a combattere fino a quando potrà sedersi al tavolo delle trattative in una posizione di forza rispetto alladi Putin. Il leader ucraino è arrivato ieri a Cernobbio, dove ha partecipato al Forum Teha. Era reduce da una mattinata a Ramstein, in Germania, dove si è riunito il Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. E oggi incontrerà la premier italiana, Giorgia. Luoghi e platee differenti, ma il messaggio è sempre lo stesso: Kiev ha bisogno dia lungo raggio.