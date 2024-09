Europee e disservizi informatici a Roma sanzioni in arrivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – La Commissione istituita dal sindaco diRoberto Gualtieri per valutare ie organizzativi verificati durante ledell’8 e del 9 giugno 2024 , in particolare durante la fase di comunicazione ufficiosa dei dati al Ministero dell’Interno, ha prodotto una relazione dettagliata (leggi qui). Sono stati ravvisati diversi profili di responsabilità della società incaricata della fornitura dei servizi di conteggio elettorale e di due dirigenti diCapitale., figuraccia Capitale: sistemiin tilt aCos’ha stabilito la Commissione La Commissione, presieduta dall’Ing. Luca Ventura, dirigente dell’Area Protezione tecnica dei servizi e dei sistemi dell’Agenzia per l’Italia Digitale, e composta dal Dott. Gianluca Viggiano, Vicesegretario Generale Vicario e dal Dott.