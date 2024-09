Due giovani donne al comando Svolta in rosa per Pontedera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre 2024 – Ci saranno duealla guida della Compagnia dei Carabinieri e della Compagnia della Guardia di Finanza di. Un fatto storico per la città, che ora vede duee due uomini a capo dei principali corpi ufficiali. A prendere il posto del tenente colonnello Carmine Gesualdo, che salutadopo 5 anni di attività caratterizzata anche dai duri anni della pandemia, sarà il capitano Claudia Eramo, 30 anni, in arrivo dall’esperienzaa Pomezia. È la prima donna alla guida della Compagnia di. Nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli il passaggio di consegne davanti ai rappresentanti delle forze politiche cittadine. È stata l’occasione per presentare anche la nuova rappresentante delle Fiamme Gialle pontederesi, Mariagrazia Sorbello.