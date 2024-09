Droga anche dentro i semafori Ma il fiuto di Viola Nello e Sirio è infallibile | individuati oltre 6 kg di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 - Sono entrati in servizio a maggio dello scorso annose ancora devono completare l'addestramento. Sono i tre cani del gruppo cinofilo della Polizia Municipale: due maschi, Stordettodi razza pastore belga Malinois, e una femmina Hispellumdi razza Springer spaniel. Dalle prime uscite a oggi hanno individuato6 kg die quindi recuperati dagli agenti che li accompagnano. "Rivendichiamo con forza la decisione che come amministrazione abbiamo fatto di dotare la polizia municipale dell'unità cinofila" ha detto l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. "Oggi infatti i cani sono un preziosissimo aiuto al grande lavoro, testimoniato dai numeri, dei nostri agenti impegnati in azione di prevenzione e contrasto allo spaccio die all'illegalità.