Dramma a San Sebastiano al Vesuvio 15enne muore in piscina | si pensa a un malore improvviso

(Di sabato 7 settembre 2024) Tragedia innel Napoletano: un ragazzino di soli 15 anni è morto mentre nuotava inin un agriturismo di Sanal, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta nella mattinata del 7 settembre all’interno di una struttura ricettiva che si trova in via Flauti. Immediati i soccorsi, con l’ambulanza del 118 arrivata sul posto. Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.Leggi anche: Ciccio e Tore, nessuna nuova indagine: la decisione del giudice sulla morte dei fratellini Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati anche i carabinieri della stazione locale che stanno indagando su quanto avvenuto. Le cause del decesso sono al momento in fase di accertamento. I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi del caso e stanno ascoltando le testimonianze dei presenti.