Di Lorenzo stroncato dai quotidiani | Doveva farsi perdonare l’Europeo ma riesce a fare pure peggio

(Di sabato 7 settembre 2024) La prestazione di Diè stata l’unico neo della grande partita disputata dall’Italia contro la Francia. Il difensore ha regalato dopo appena 14 secondi il gol del vantaggio ai Bleus. Ma il disastro è proseguito con una serie incredibile di errori. Dida 4 in pagella Ilo stroncano con voti bassissimi in pagella: Libero: 4.perfino. Gazzetta dello Sport: 4. Insicuro da subito, e non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0. Non si riprende più dallo shock: unica cosa positiva, un salvataggio su Griezmann. Corriere dello Sport: 5. Sembrava di essere tornati all’incubo deldopo 13 secondi, Barcola che gli va via e lui che frana a terra come un bimbo al parco. Schärer lo grazia dal giallo e non è da lui.