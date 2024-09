Del Genio | Buongiorno top player Sapete cosa ha fatto Di Lorenzo?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Paolo Delelogia le prestazioni die Diin Nazionale. Il giornalista esalta il difensore e il capitano del Napoli. La partita Francia-Italia ha offerto spunti interessanti per i tifosi del Napoli, oltre Raspadori altri due azzurri sono finiti sotto i riflettori: Alessandroe Giovanni Di. Paolo Del, voce autorevole del giornalismo partenopeo, non ha tardato a condividere la sua analisi, ricca di elogi e qualche sorpresa. “come Kim? Assolutamente sì,” ha esordito Deldurante Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, facendo sobbalzare più di un tifoso. Il paragone con l’ex pilastro della difesa azzurra non è da poco, ma Delinsiste: “Il suo livello di attenzione è altissimo. Contro la Francia è stato un vero muro.” Ma è sul ruolo diche si accende il dibattito.