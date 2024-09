Case popolari partono i cantieri negli alloggi di via Enna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Geat ha avviato il piano di manutenzione e ristrutturazione ordinaria delledi edilizia pubblica residenziale che si trovano in viaai civici 15 e 16. Dopo avere completato gli interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e sismica di 54 appartamenti facenti parte di sei condomini – utilizzando lo strumento del superbonus edilizio 110 per cento – Geat prosegue con altrinelledi cui cura la manutenzione. E la prossima settimana partiranno i lavori di manutenzione ordinaria alle facciate di due palazzine residenziali in via, costruite nella prima metà degli anni 70. Saranno interessate 16 appartamenti. Verranno eseguiti lavori di sistemazione di intonaci e cemento armato ammalorati, l’impermeabilizzazione, la tinteggiatura e la pavimentazione dei balconi. Lavsori per un valore complessivo di circa 150mila euro.