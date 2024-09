Canoa velocità azzurri giù dal podio nella prima giornata di finali alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Non ci sono medaglie per l’Italiadedicatadelladi Parigi 2024: quattro gliimpegnati tra kayak maschile e va’a femminile, ma il bilancio è di un sesto e due settimi posti, oltre ad un’eliminazione in semifinale. Nel VL2 femminile Veronica Silvia Biglia si classifica sesta in 1:04.94gara vinta dalla britannica Emma Wiggs, oro in 58.88, davanti alla canadese Brianna Hennessy, seconda in 1:00.12, ed all’australiana Susan Seipel, terza in 1:01.39. Nel KL1 maschile Esteban Gabriel Farias termina settimo in 51.29, mentre oro e titolo vanno al magiaro Peter Kiss, autore della miglior prestazione paralimpica in 44.55, che precede il brasiliano Luis Carlos Cardoso, d’argento in 46.42, ed il transalpino Remy Boulle, di bronzo in 47.01.