Calcio femminile Fiorentina vittoriosa contro l’Ajax e approdo al playoff di Champions League

(Di sabato 7 settembre 2024) Missione compiuta per ladi Mr. Sebastiàn De La Fuente, nella Finale del primo turno di qualificazione alla2024-2025 di. Le viola, vittoriosele padrone di casa Bröndby, si sono ripetute nel confronto con, che metteva in palio la qualificazione al secondo round della massima competizione per club a livello continentale. Un secondo turno a cui sono già ammesse la Roma e la Juventus. La sfida è stata decisa dal gol della svedese Madelen Janogy all’82’. Il 9 settembre ci sarà il sorteggio a Nyon, a cui prenderanno parte anche le altre due squadre italiane, che deciderà l’accesso alla fase a gironi della competizione a cui sono già qualificate Barcellona, Lione, Bayern Monaco e Chelsea.