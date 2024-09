Atletica Maxcel Amo Manu cade nelle batterie dei 200 metri T64

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Non sono state delle Paralimpiadi così fortunate per l’azzurroAmonell’leggera. Il forte atleta nostrano, tra i grandi favoriti nei 100della categoria T64 a Parigi, era scivolato al via nell’atto conclusivo, perdendo di fatto la possibilità di lottare per l’oro contro il costaricano Sherman Isidro Guity, a segno con il tempo di 10.65., comunque, è riuscito con grinta e determinazione a prendersi l’argento con il tempo di 10.76. Oggi lo ritrovavamodei 200in corsia 9 e le motivazioni per ottenere un bel risultato c’erano. Nella heat vinta dal sudafricano Mpuelelo Mhlong (22.92) davanti all’olandese Levi Vloet (23.03) e al neozelandese Mitchell Joynt (23.20), il nostro portacolori è incappato in una caduta, percorrendo la consueta curva di questa distanza.