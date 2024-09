Around Beethoven Concerti sostenibili tra gradinate e giardini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Ludwig Van, a 200 anni dalla prima esecuzione della Nona sinfonia, sarà il testimonial ideale della sezione “Arte e Natura“. Il Festival lo ricorderà con gli eventi ““. Domenica 15, alle 17, la gradinata della villa e idiventano teatro en plein air. Il direttore d’orchestra Enrico Saverio Pagano, già inserito dalla rivista Forbes tra i 100 under 30 destinati a cambiare l’Italia, dirigerà il soprano Marta Leung, il mezzosoprano Mara Gaudenzi, il tenore Giacomo Leone, il basso Nicola Ciancio, insieme al coro As.Li.Co. (60 elementi) e all’Orchestra Canova (52 elementi) giovani musicisti under 30, che regaleranno a Monza un’esecuzione indimenticabile della Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra del celebre musicista tedesco.