Accadde oggi 6 settembre | Bora Milutinovic Franco Baresi ed altre ricorrenze

(Di sabato 7 settembre 2024) 6edL’incipit di questo pezzo è particolare. Come è particolare il personaggio del quale stiamo per descrivere. Come ha infatti citato Federico Buffa nella puntata di ‘Storie mondiali’ dedicata a Mexico ’86, “gli almanacchi jugoslavi lo danno del 1939, la Fifa del ’40. Lui dice del ’44. E’ cittadino sotto tutti i punti di vista”. Chi scrive si è avvicinato al calcio nei primi anni Novanta e mi sorprese la qualificazione della Cina nel 2002. Rimasi stupito dalla peculiarità del suo commissario tecnico, alla quinta Coppa del Mondo con cinque nazionali diversi. Quell’uomo era, è,. Secondo le nostre informazionicompie ottant’anni. Allenò per alcuni mesi anche l’Udinese e, al riguardo, lo storyteller raccontò di un siparietto curioso con Azeglio Vicini.