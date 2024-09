Vico Equense | calcetto con gli amici ma è ai domiciliari Arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sembra essere una normale partita ditra, ma uno di essi è aied al ritorno a casa ilo aspettano per arrestarlo Ha dovuto lasciare la sua squadra prima che l’arbitro fischiasse la fine del match di. Ha recuperato la borsa dagli spogliatoi ed è tornato di corsa a casa. Idilo hanno aspettato in strada, davanti al portone.Gli hanno dovuto spiegare che gli arrestiimpongono di rimanere chiusi tra le quattro mura della propria abitazione. E che nessuno l’avesse autorizzato ad uscire, tantomeno per giocare a.L. S., 37enne vicano, è statoper evasione e ri-sottoposto aiin attesa di giudizio.La sua squadra, complice anche l’uomo in meno, ha perso la partita.