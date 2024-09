Un autunno di poesia con la Biblioteca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 – Dopo Rodari, Dante e Calvino,Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria per ragazzi La casa sull’albero e Fondazione Guido d’Arezzo, continua a lavorare sui grandi classici, con un piede nel passato e lo sguardo rivolto al futuro. Stavolta tocca a Francesco Petrarca, in omaggio ai 650 anni dalla sua morte, per far conoscere ai giovani aretini la figura di un illustre poeta loro concittadino, approcciato spesso soltanto all’interno del contesto scolastico. Sono 366 le rime che compongono il “Canzoniere” del primo vero animatore dell’Umanesimo e propugnatore dellamoderna grazie un’intensa forma d’interiorità, nuova rispetto a medioevo ed età antica. Petrarca ha restituito consapevolezza all’amore e consegnato una lingua perfetta per esprimere questo sentimento, il più importante tra quelli umani.