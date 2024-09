Traffico verso il capoluogo Stop alle chiusure improvvise sulla nuova Lecco-Ballabio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024)continuea sorpresa in discesa della. Poco prima dello scadere dell’ultimatum imposto dal sindaco diGiovanni Bruno Bussola, i responsabili di Anas hanno accolto le sue richieste, in seguito alla denuncia dei ripetuti disagi provocati dserrate, senza alcun preavviso, del Raccordo della Valsassina della Statale 36 per ultimare i lavori di messa in sicurezza in seguito alla frana che l’ha travolta nel dicembre 2022, con automobilisti e camionisti dirottati sula vecchia, la SP 62, dove però è stato già istituito un senso unico alternato provvisorio per un altro intervento. Se le sue condizioni non fossero state recepite, il primo cittadino aveva minacciato di imporle comunque d’imperio.