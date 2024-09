Ti ricordi… Leonidas da Silva il diamante nero che con le sue prodezze è diventato un mito nel mondo e in patria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Centoundici, tre volte uno. Troppe, se fossero state candeline, meglio tre numeri uno. Anche se più verosimilmente per spocchiadane avrebbe voluto uno solo sulla sua torta, se fosse ancora tra noi oggi a festeggiare il suo compleanno. Numero uno, già: un pezzo unico come quelcui veniva accostato per numeri ee per le sue rovesciate all’epoca unicum nel panorama calcistico mondiale. Già, nel 1913 o giù di lì il pallone era poco più di un giocattolo, un passatempo e a Rio de Janeiro si passava dall’usarlo per il calcio al basket in un attimo. Abambino, per la verità piace più il secondo sport: non ha l’altezza del cestista ma salta e va a rimbalzo come fosse di gomma, una “duttilità” che prima ancora di “” gli varrà il soprannome di “Homen Borracha”, uomo di plastica.