Serbia-Spagna 0-0 De La Fuente mastica amaro | Rigore chiarissimo ho chiesto di andare al Var

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Il? Devo rivederlo in tv. In campo mi è sembrato. Quello che avevoera che si andasse al VAR. Joselu mi dice che è netto. Ma è andata così, anche se il risultato del match sarebbe cambiato”. Lo ha detto il ct della, Luis De La, dopo il pareggio per 0-0 sul campo dellain Nations League, la prima partita delle Furie Rosse da campioni d’Europa: “Nel primo tempo ci è mancata la finalizzazione. Nel secondo ci è mancata la precisione nelle rifiniture. Caldo, campo asciutto, inizio della stagione Ma sono molto tranquillo perché i mei giocatori danno tutto”. E su cosa è andato storto a Belgrado: “È normale a questo punto della stagione la mancanza di ritmo. E poi c’è stata la fatica enorme nel ritiro pre-. È quasi una partita di precampionato. La richiesta è sempre altissima e il percorso è molto lungo”.