Scoperta rivoluzionaria in cucina | La friggitrice ad aria può fare anche questo! Un tortino al cioccolato mai così soffice

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)in: "Laadpuò!". UnalmaiAvete mai pensato di trasformare la vostraadin un magico forno per dolci? La classica favola delaldal cuore caldo si rinnova con un tocco di modernità! Se c'è una cosa che piace a praticamente tutti, quella è senza dubbio ilal, un dessert che non tramonta mai. E se vi dicessi che la vostraad, notoria per friggere senza olio, sa? Sì, questa macchinettatrendy può sorprendervi con delle preparazioni dolciarie da leccarsi i baffi! Facile e veloce, la ricetta dialsarà il vostro jolly per uno spuntino goloso o per lasciare a bocca aperta i vostri invitati.