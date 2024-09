Schiuma nel Bisenzio a Vaiano scattano i controlli di polizia municipale e Arpat

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 6 settembre 2024)nel fiumedopo un pomeriggio di pioggia,sul territorio di, in provincia di Prato. Dopo che la pioggia è caduta a più riprese anche in forma intensa – lungo il corso delnel Comune diè stata verificata la copiosa presenza dibianca. Il fenomeno ha interessato in modo particolare la pescaia di Moschignaschno. L’amministrazione comunale ha attivato immediatamente lache ha compiuto un sopralluogo non riscontrando sversamenti e i tecnici dell’che hanno provveduto al prelievo di alcuni campioni di acqua. Al momento si ipotizza che il fenomeno sia collegato alla caduta della pioggia che ha attivato la produzione digenerata da tensioattivi naturali.