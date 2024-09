Sara Errani il 2024 da protagonista con Paolini Vavassori e non solo Ma ci sono ancora obiettivi stagionali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024)stati tanti, tantissimi a ricordare ildinelle ore immediatamente successive alla vittoria nella finale del doppio misto agli US Open in coppia con Andrea. E a piena ragione: se già nel 2023 aveva ritrovato le sensazioni da top 100 in singolare, nell’annoin corso ha ritrovato anche numerose altre sensazioni, comprese quelle del doppio. Le avvisaglie c’erano state in due momenti: nella vittoria al WTA 250 di Monastir insieme a Jasminee poi,assieme alla toscana, in un magnifico terzo turno agli Australian Open contro Su-Wei Hsieh ed Elise Mertens, in cui la taiwanese e la belga faticarono tantissimo a prevalere. Fu però un incontro di tale qualità che fece capire alla coppia azzurra che l’obiettivo Parigi, dichiarato alla formazione, poteva essere molto concreto.