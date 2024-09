Rider aggredito a Roma arrestati quattro giovani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tentano di rubare lo scooter a un, ma vengono identificati e fermati dai Carabinieri Unpachistano di 28 anni è stato vittima di un’aggressione nella notte in via del Mandrione, a, durante una consegna a domicilio. Il giovane è stato accerchiato e gettato a terra daragazzi, che volevano rubargli lo scooter. Tuttavia, ilha reagito prontamente, riuscendo a chiamare il 112 nonostante l’aggressione e a fornire una descrizione degli aggressori. I malviventi, sorpresi dalla resistenza della vittima, hanno desistito dal furto del veicolo e si sono accontentati di sottrarre il cellulare e le chiavi dello scooter, fuggendo a piedi. Grazie alla tempestiva segnalazione, i Carabinieri delle stazioni diTuscolana e San Giovanni sono riusciti a identificare e arrestare l’intero gruppo in pochi minuti.