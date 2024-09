Reattori nucleari offshore | l’ennesimo tentativo di giustificare il rilancio dell’atomo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Milano Finanza del 5 settembre annuncia un accordo tra Saipem e Newcleo: verso soluzionisostenibili per il settore. La collaborazione tra le due sigle sarebbe volta a individuare soluzioni innovative per l’applicazionedella tecnologia nucleare galleggiante per la produzione di “energia elettrica a zero emissioni”. L’articolo, curato da Francesca Gerosa, usa accuratamente e più volte il termine rassicurante dimodularidi bassa taglia “a zero emissioni”.