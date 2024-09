Raul Dumitras rompe il silenzio e commenta la sua ex Martina De Ioannon sul trono di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha finalmente rotto ildopo la notizia che ha visto la sua ex fidanzataDesalire sull’ambitissimodi. Dopo la registrazione infatti del dating show di Maria De Filippi in cui è stato mostrato il suo video presentazione (diffuso anche sui social), in tanti hanno espresso il loro parere. All’appello però mancava proprio. Ed è stato l’ex fidanzato che, rispondendo ad un box domande su Instagram ha detto: Le auguro di fare una bella esperienza. Bella ed intelligente, quindi sicuramente si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto. E a chi gli ha chiesto cosa, secondo lui, deve esserci alla base di una relazione l’ex fidanzato di Temptation Island ha detto: Rispetto, sincerità, serietà e voglia.