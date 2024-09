Pino Insegno sconvolto da Patrick Ma c' hai un femore così? gelo a Reazione a catena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Per una volta, i telespettatori di, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da, sono tutti d'accordo: i Made in Meda, i tre giovani campioni provenienti, appunto, dalla cittadina della Brianza, sono bravi. E si candidano a diventare i più amati di una stagione fin qui molto frammentata, con un grande turnover e concorrenti che cambiano, per dirla con le parole di Vasco Rossi, "come fazzoletti di carta". "Tu ch'hai un?", scherza il conduttore rivolgendosi all'altissimo, che insieme a Filippo e Giulia compone il trio dei campioni. A sfidarli ci sono Le tre emme: mamma Mariagrazia e le figlie Michela e Martina, da Pisa. "E abbiamo anche un quarto, papà Marcello". "Ciao Marcello, si dimenticano sempre di noi papà", ironizza