Piccola disavventura per Charles Leclerc sulle strade di Montecarlo | cosa è successo al pilota della Ferrari

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cose che capitano, anche a un grandedi F1.si sta godendo qualche giorno di stacco, dopo aver trionfato a Monza, nel Tempiovelocità. L’affermazione delnell’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 ha dei contorni inattesi, fruttostrategia lungimirantescuderia di Maranello e delle eccelse qualità di guida del monegasco. La gestione delle gomme, infatti, è stata la carta vincente che ha permesso alla squadra di Maranello di fare un pit-stop in meno rispetto ai rivali e poi il tutto è da ascrivere anche al talento di, capace di mettersi dietro le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Le insidie, però, non ci sono solo in pista ene ha dovuto prendere attodi casa sua, nel Principato.