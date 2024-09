MotoGP risultati e classifica FP1 GP San Marino 2024 | Martin davanti a tutti 4 Morbidelli 8 Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il Motomondialeha visto iniziare anche per lail venerdì di Misano, dove è scattato il fine settimana del GP di San, con la prima sessione delle prove libere che vedelo spagnolo Jorgecon il crono di 1:31.707. Messi in riga i connazionali Marc Marquez, secondo a 0.037, e Pol Espargarò, terzo a 0.213, il quale beffa il migliore degli azzurri, Franco, quarto a 0.242. Quinto il transalpino Fabio Quartararo, attardato di 0.269, sesto un altro spagnolo, Aleix Espargarò, a 0.391. Ottavo posto per il secondo tra gli italiani, Francesco, staccato di 0.462 dalla vetta. Di seguito il quadro complessivo dii tempi della prima sessione di prove libere della classe regina, della consueta durata di 45?.e Marquez protagonisti in FP1 a Misano.non forza ed è 8°FP1 GP SAN1.