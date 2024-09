MicBoccia | io una spia?Assolutamente no

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 21.45 "Non sono contenta, lui meritava quel posto, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire,mi dispiace tantissimo". Così Maria Rosaria Boccia a La7 ha commentato le dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Ha sbagliato a lasciare? "Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario,però poteva non farlo,dicendo la verità fin dall'inizio.Io voglio le scuse dall'uomo, per me e la mia famiglia". Una spia? "Assolutamente no".