Maria Rosaria Boccia a In Onda | Le dimissioni di Gennaro Sangiuliano? Non sono contenta meritava quel posto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) «No io non, lui. Secondo me è una brava persona, si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire». Queste le parole di, nell’intervista concessa a Insu La7, in merito alledi. Ha sbagliato a dimettersi? «Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica -risponde– era necessario. Poteva non farlo, dicendo la verità». E ancora la consulente di Pompei: «Se voglio le scuse del ministro? Io voglio le scuse dall’uomo, per me e per la mia famiglia. È lui che mi ha messo in pubblica piazza, io non ero né un personaggio politico né un personaggio dello spettacolo». «Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica. Ora com’è? Non proprio semplice», ha spiegato.