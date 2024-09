Lecce Rebic | Voglio dimostrare a tutti che sono ancora lo stesso giocatore di due anni fa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “un calciatore molto motivato, echeildi due, trefa. Gli ultimi dueho sofferto per l’infortunio, che ora ho superato, ed orapronto per mee per raggiungere gli obiettivi di squadra”. Lo ha detto Antenella conferenza stampa di presentazione per la nuova avventura al: “Il direttore ed il mister mi hanno convinto che la destinazionesarebbe stata la migliore per il sottoscritto. Non ci ho pensato su, qui l’ambiente è caldo, molto passionale, proprio quello di cui avevo bisogno. Orapronto a livello fisico, certo mi manca il ritmo partita ma in questi mesi ho lavorato tanto con il mio preparatore personale”. E sulla bizzarra scelta legata al suo numero di maglia, il 3: “Non esiste un motivo particolare.