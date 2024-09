Italia Raspadori | Questo è il mio ruolo posizione in cui riesco meglio ad alternarmi nelle due fasi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) L’attaccante dell’e del Napoli Giacomoha parlato ai microfoni della Rai dopo il match di Nations League vinto per 1-3 contro la Francia. Sensazioni?“Grande vittoria. Quando si vince contro una squadra del genere, ci sono state tante cose positive. Avevamo bisogno di rifarci e si è vista questa volontà, anche se in dei momenti ci siamo messi dietro perché loro hanno giocatori di qualità. Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva”. Nel secondo tempo hai giocato nella tuapiù congeniale.“Assolutamente, per caratteristiche è lain cuiaddueanche ad arrivare da dietro e attaccare l’area. Inposso esprimermi al”. In un’occasione ai tirato invece di crossare per Cambiaso e Retegui: il tuo unico errore.“Devo ancora rivederla, poi potrò dare un giudizio.