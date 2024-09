Il futuro del calcio Catania di Mimmo Toscano è anche quello della C | ecco cosa accadrà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Delle volte serve coraggio. Per affrontare fasi delicate, periodi difficili, sfide titaniche serve coraggio. E il coraggio non necessariamente appartiene solo a chi deve inventarsi qualperché le risorse sono quelle che sono. Delle volte il coraggio appartienea chi problemi di denari non ne ha, ma le scelte,le più costose, richiedono nervi saldi, lungimiranza, visione. Ilitaliano e principalmente la Serie C hanno necessità assoluta di perseguire un progetto, un’idea e in tal senso la Lega guidata da Matteo Marani un solco lo ha tracciato eprofondo. Poi sta ai clubs declinare le proprie scelte all’interno di tale solco a seconda dei loro target, delle loro esigenze, ambizioni, risorse. E gli esempi positivi di realtà virtuose con pochissime risorse non mancano.