Giffoni Valle Piana migliorano condizioni uomo ferito dalla moglie

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHa subito un intervento chirurgico e sta meglio, l’di 77 anni che ieri è stato accoltellato con tre colpi alle spalle, sferrati all’improvviso, mentre era affacciato al balcone della loro abitazione,di 68 anni. Dietro l’episodio avvenuto in via dei Cappuccini a, ieri mattina, intorno a mezzogiorno, non ci sarebbero precedenti o litigi tra i due. Insomma, l’aggressione sarebbe ancora senza una motivazione razionale secondo le prime indagini che hanno visto al lavoro i carabinieri della compagnia di Battipaglia guidati dal comandante Dante Samuele Bileti. La donna è stata arrestata. L’accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. L'articoloproviene da Anteprima24.it.