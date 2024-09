Francia-Italia programma e telecronisti Rai Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ile isulla Rai di, match valido per la prima giornata della. Inizia il torneo Uefa che, oltre a mettere in palio un trofeo e punti preziosi per il ranking, può anche servire come scialuppa di salvataggio per chi dovesse fallire l’accesso diretto ai Mondiali tramite il girone di qualificazione. Gli azzurri, reduci dal fallimento agli Europei, affrontano i galletti in una sfida subito complicatissima. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento al Parco dei Principi di Parigi fissato alle ore 20.45 di venerdì 6 settembre. IDIsarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani.RaiSportFace.