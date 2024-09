Fermo aggredisce i poliziotti in discoteca ma aveva il divieto di frequentare locali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Nonostante fosse sottoposto a sorveglianza speciale, con ildi avvicinarsi aipubblici, era stato sorpreso dalla polizia davanti ad unae, alla richiesta dei documenti,cercato di aggredire gli agenti per poi tentare la fuga. Alla fine era stato bloccato e denunciato. Si tratta di un 24enne magrebino già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati come rapine, furti e spaccio di stupefacenti. Il giovane è finito davanti la giudice del tribunale die, al termine del processo, è stato condannato a due anni e due mesi per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, per minacce e per la violazione deldi stazionamento nei pressi deipubblici.