Errore in sala operatoria | operato al ginocchio sano Mi hanno chiesto più volte quale fosse quello da aprire

(Di venerdì 6 settembre 2024) Vigevano (Pavia) – Si è addormentato sul lettinorio per un intervento alsinistro: doveva essere la soluzione “lampo” a un dolore cronico. Quando si è risvegliato ha scoperto che l’ortopedico aveva effettuato l’operazione aldestro,. Il paziente è uscito dalla clinica per entrare nello studio dell’avvocato: “Paghino i danni”. Massimiliano Marino Granfazza, 56 anni, metalmeccanico di Vigevano, racconta la sua disavventura da “cavia” all’istituto Beato Matteo. Malasanità? Distrazione? “Premessa: unpuò sempre capitare, anche se è difficile immaginare una svista del genere nella Lombardia dell’eccellenza sanitaria. La cosa che mi ha dato più fastidio, tuttavia, è stata l’atteggiamento successivo. Nessuno, né lo specialista né la strutturaritenuto di scusarsi: non ho ricevuto neppure una e-mail”.