Cos’è e come funziona Batocera il sistema operativo perfetto per tutti gli amanti del retrogaming

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di venerdì 6 settembre 2024) Negli ultimi anni, il mondo delha visto un’enorme crescita in popolarità grazie anche all’introduzione di miniconsole portatili (Retroid Pocket, Ayaneo e Miyoo per citarne alcune) che hanno contribuito alla rinascita del gaming retro. Molti giocatori, sia nuovi che di vecchia data, si stanno avvicinando ai titoli classici che hanno segnato la storia dei videogiochi e questa passione ha portato alla nascita di progetti innovativi creati per soddisfare le esigenze di questa community sempre più in espansione. Uno di questi progetti è proprio, undedicato esclusivamente al, che permette di rivivere i momenti d’oro delle sale giochi e delle console casalinghe con una semplicità e versatilità uniche.