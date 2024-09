Conte e l’arsenale offensivo del Napoli | sette assi per puntare in alto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024)ha a disposizione un attacco stellare: da Kvaratskhelia a Lukaku, passando per Simeone e Raspadori. Una ricchezza che fa sognare i tifosi azzurri Antoniosi sfrega le mani. Il suoha un repartoda far invidia a mezza Europa.giocatori di altissimo livello pronti a scatenare l’inferno in Serie A. Il Corriere dello Sport fotografa una situazione da sogno per ogni allenatore: “uomini,soluzioni, due per ruolo e anche di più: è l’attacco del, capitale del gol e dell’st” Kvaratskhelia, Lukaku, Simeone, Raspadori, Politano, Neres, Ngonge. Un arsenale che permette adi spaziare tra moduli e soluzioni tattiche. L’impatto di Lukaku e Neres contro il Parma è stato devastante. Da 0-1 a 2-1, con gol del belga est del brasiliano per Anguissa. Un’arma letale a partita in corso. La versatilità è il punto di forza.