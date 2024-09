Chi è Nga Wai la nuova giovanissima Regina dei Maori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024) Nga Wai Hono i te Po Paki, terzogenita del defunto re Tuheitia Pootatau Te Wherowhero VII, ha preso possesso del trono tra una folla che l’ha accolta come una “alba”. Ventisette anni e già al centro della scena, la sua incoronazione a Ngaruawahia, inZelanda, ha unito tradizione e potenza simbolica in un mix esplosivo che non ha lasciato indifferenti i partecipanti. Immaginate migliaia di occhi puntati su di lei, mentre indossa una corona di fiori e un mantello tradizionale, seduta su un trono intagliato con la raffinatezza tipica della cultura. La cerimonia, segnata da preghiere e canti, ha visto lasovrana ricevere la benedizione con la storica Bibbia utilizzata per il primo renel 1858, come a ribadire un legame indissolubile con le radici del popolo che rappresenta.