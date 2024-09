Caro Scuola libri e materiale sempre più cari

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 6 settembre 2024) Federconsumatori ha tracciato la mappa delle agevolazioni per laregione per regione I costi da affrontare per l’anno scolastico 2024/2025 saranno notevoli: il monitoraggio dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un rinmedio del +6,6% rispetto al 2023. Complessivamente la spesa per il corredo a(più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 647,00 euro per ciascun alunno. A questa si aggiungono i costi deidi testo: per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%. Di fronte a queste spese per lamolte famiglie saranno costrette a ricorrere a strategie per risparmiare, rinunciando anche, in molti casi, all’acquisto di materiali nuovi ogni anno (specialmente zaini e astucci).