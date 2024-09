Carlo De Benedetti spennato dal Domani | ecco quanti milioni si è bruciato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)è un altro rosso. La rivincita editoriale diDe, che ha provato a consolarsi della perdita di Repubblica, prima passata in gestione ai figli e poi venduta contro la sua volonta alla Gedi-Exor degli Agnelli-Elkann, non sta evidentemente andando come doveva. Come non bastassero le ingenti perdite registrate dalla sua holding Romed, che nel 2022 ha lasciato sul terreno 43,9 miliardi, a cui si aggiungono i 31,4 dell'anno precedente, l'ingegnere sarà presto costretto a sborsare altri quattrini per tenere in piedi il suo battagliero quotidiano di lotta e di anti-governo, che nelle notizie ci sguazza al punto da finirci spesso dentro con tutti i piedi, come nel caso dell'inchiesta di Cantone su Striano e Laudati e del presunto stupro tra giornalisti di cui tanto si parla in questi giorni. Tutte vicende in cui sono coinvolti alcuni colleghi del