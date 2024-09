Calcio Lautaro | Merito di essere nella rosa per pallone d’oro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (askanews) –Martinez èdei candidati alper la seconda stagione di fila: l’argentino, forte della cavalcata dell’Inter conclusa con lo scudetto, dall’Argentina dove è stato impegnato nelle qualificazioni mondiali della sua nazionale dice di aver meritato la nomination. Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati ale penso di avere le carte in regola per starci. Anche perché negli anni precedenti ho lavorato duramente e sofferto molto” ha sottolineatoa Tnt Sports. L'articolo: “diper” proviene da Ildenaro.it.