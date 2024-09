Calcio Coppa Marche Prima e Seconda Categoria 2024-2025 programma e arbitri della prima giornata del primo turno

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Inlasi apre, tra le altre, con Ostra-Marzocca, Staffolo-Labor e Montemarciano-Borghetto. Inci sono Villa Strada-Cingolana SF, Le Torri Castelplanio-Cupramontana, Serrana-Rosora Angeli, Falconarese-Monsano. Le prime impressioni di mister Giorgio Latini VALLESINA, 6 settembre– In attesa di conoscere i gironi di, in questo weekend iniziano le gare ufficiali dicon la. Tra oggi, venerdì 6, e domani, sabato 7 settembre, infatti, si giocano le prime partite che contano per molte delle nostre squadreVallesina e dintorni.